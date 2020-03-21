حارس إنبي لـ في الجول: أحد الأندية الكبيرة تواصل مع وكيلي

السبت، 21 مارس 2020 - 19:19

كتب : أحمد شاكر

محمود جاد حارس إنبي

كشف محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي عن تواصل أحد الأندية الكبيرة، على حد وصفه، مع وكيله من أجل التفاوض للتعاقد معه.

محمود جاد

النادي : إنبـي

إنبـي

وقال محمود جاد: "وكيلي أحمد يحيى تحدث معي وأخبرني بأن أحد الأندية الكبيرة في مصر تواصل معي من أجل ضمي".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "وكيلي لم يخبرني باسم الفريق حتى الآن".

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وتطرق حارس الفريق البترولي للحديث عن طموحاته المقبلة، قائلا: "أطمح في الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي والمشاركة في أولمبياد طوكيو".

وتابع "في الوقت الحالي، أتواجد في بلدي بالحصاينة وأتدرب للحفاظ على لياقتي".

وشارك جاد (22 عاما) في 12 مباراة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز حافظ على نظافة شباكه في 3 منها.

وانضم للمنتخب الأولمبي في وقت سابق وشارك في مباريات ودية لكنه غاب عن كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما التي توجت بها مصر.

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