رئيس ليون يطالب بإلغاء دوري أبطال أوروبا: تحلوا بالشجاعة

يرى جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي ضرورة إلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من أجل إنقاذ الدوريات المحلية.

دوري أبطال أوروبا حاله مثل حال كل الدوريات حول العالم. توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس ليون: "لكي تتخذ القرارات عليك أن تكون شجاعا. كونوا كذلك والغوا دوري أبطال أوروبا ونهائيات الكؤوس والمباريات الودية الدولية".

وأضاف في حواره مع RTL الفرنسية "فقط لنركز على مسابقة الدوري".

وواصل "إذا أردنا إنقاذ بطولة الدوري الفرنسي يجب إنهائها قبل 30 يونيو".

وانتصر ليون على نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال، قبل أن تتوقف المسابقة.

ويحتل ليون المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

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