متحدان ضد كورونا.. مانشستر يونايتد وسيتي يتبرعان بـ100 ألف استرليني لمكافحة الفيروس

السبت، 21 مارس 2020 - 17:36

كتب : FilGoal

a city united

في وقت الأزمات ليست حمراء أو زرقاء. مانشستر تتوحد لمحاربة فيروس كورونا.

أعلن فريقا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، تبرعهما بمبلغ 100 ألف استرليني لبنك الطعام في مدينة مانسشستر، لمحاربة فيروس كورونا.

وأصدر الناديان بيانا رسميا مشتركا، تحت عنوان “A CityUnited” بمعنى "مدينة متحدة".

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وأعلن الناديان في البيان، تبرع كل طرف بمبلغ 50 ألف استرليني لمنظمة Trussell Trust غير الربحية، والمسؤولة عن إدارة 1200 مركز لبنك الطعام، بينهم 19 مركز في مدينة مانشستر.

حسب البيان، فإن التبرع لمساعدة بريطانيا في مواجهة الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد.

البيان أتاح أيضا الفرصة للجماهير التابعين الفريقفين الذين يودون المشاركة في التبرع في الحملة أيضا. (من هنا)

بريطانيا أعلنت في وقت سابق إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، قبل أن يتجدد الإيقاف حتى نهاية شهر أبريل.

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