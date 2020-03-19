وكيله: الأهلي لم يبلغ رمضان صبحي بأي عقوبة.. وكورونا يؤجل مفاوضات تجديد الإعارة

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي إن إدارة الأهلي لم تبلغ اللاعب بأي عقوبة مالية بعد مشادة مع زميله آليو بادجي في التدريبات.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وأضاف شوقي عبر قناة TEN "لا يوجد لاعب في الأهلي يرفض قرارا للنادي.. من الممكن أن يتحفظ".

واستدرك وكيل أعمال رمضان صبحي "حتى الآن لم تصدر ضده عقوبة، ولم يبلغ اللاعب بأي عقوبة".

وبشأن مصير قائد المنتخب الأولمبي مع الأهلي، رد "رمضان صبحي معار من هدرسفيلد للأهلي لنهاية الموسم الجاري، والمفترض أن يعود إلى إنجلترا لنرى ما سيحدث".

وتابع "حتى هذه اللحظة لم يحدث تفاوض، لأن الظروف الحالية لا تسمح، كان مفترضا أن أسافر إلى إنجلترا خلال مارس الجاري، وأجلت الرحلة لحين انتهاء الإجراءات الاحترازية".

ونوه "كل شيء وارد بشأن تجديد إعارة رمضان صبحي، لا نعرف ماذا سيحدث غدا".

وفسر نادر شوقي طول فترة غياب رمضان صبحي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، مشيرا "كان من المفترض أن يتعافى رمضان من الإصابة في غضون 10 أسابيع، ما قيل 6 أسابيع لم يكن صحيحا أو دقيقا".

وأتم "كان من المفترض أن يعود رمضان من الإصابة منذ أسبوعين أو 3 أسابيع، وقلت مؤخرا أنه سيعود بعد 4 أيام، وبالفعل بعدها تواجد في التدريبات".

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