لوكاكو: التوقيع لـ يوفنتوس؟ كنت قريبا ولكن فكرت في إنتر وكونتي

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو أنه كان قريبا من الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي قبل التوقيع للغريم التقليدي إنتر.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

لوكاكو تحدث مع أيان رايت أسطورة أرسنال السابق عبر موقع "يوتيوب" قائلا عن انتقاله: "موسم سيئ في مسيرتك قد يحدث، كنا موقفا صعبا وكان عليّ اتخاذ قرار والذهاب لمكان آخر والعمل مع مدرب جديد يريدني".

وتابع "أرادوا في مانشستر بقائي وقلت أن الأمور انتهت، أنهم يقومون الآن بعمل جيد لا أتمنى لهم شيئا لكن الأفضل، الأمر طفوليا بعض الشيء ألا تحترم ناديك السابق".

وعن التوقيع لـ يوفنتوس"كان قريبا للغاية، لكن تفكيري كان في إنتر وكونتي، منذ الطفولة وأنا أشاهد كريستيان فييري وأدريانو ورونالدو، وكذلك كونتي أراد ضمي لتشيلسي ويوفنتوس سابقا".

وأردف "الأمر صار علي تخطي الأمر، الأهم كان عودتي لسابق عهدي، كان الأمر صعبا لكن هنا العمل شاق، اسأل أشلي يونج في أحد الايام".

وأكمل "نعمل على أساليب لعب، إذا أخطأت يتوقف اللعب ويقول كونتي لك ماذا تفعل أمام الجميع فعل هذا في لقاء سلافيا براج، لقد فاز بتحد كبير ضدي واحتفل كأنها هدف".

وأضاف "كونتي يتحدث لنا كل 5 دقائق، ينهرنا أمام الجميع، عندما ينهرني أود أن تنشق الأرض، لقد حدث هذا لي لأول مرة من 10 سنوات، لذلك عليك رد الفعل مجددا، وتلقي الانتقادات خطوة تلو الأخرى لتصل إلى ما عليه".

وعن الفارق بين الكرة في إنجلترا وإيطاليا "العديد في إنجلترا الفريق هو الفريق، في إيطاليا نحضر عشاءً مرتين أو ثلاثة أسبوعيا ولا أحد يغيب، أحيانا يدفع لاعب أو اثنان قيمة ثمن العشاء وفي الأسبوع التالي يتكرر الأمر".

وتابع "عندما ترى كيف نلعب ونعمل والحدة، هذا يتعلق بالفريق، المدير الفني يجعلنا أكثر حدة واستعدادا على المستوى البدني".

وتطرق للحديث عن صراع لقب الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر "لم ينته الأمر بعد، المشكلة أنه عندما يهدر يوفنتوس نقاطا نهدر نحن كذلك".

إنتر يحل ثالثا في جدول ترتيب الدوري ولديه مباراة أقل من منافسيه على صراع اللقب.

لاعب مانشستر يونايتد السابق يتألق بقوة الموسم الحالي مع إنتر، إذ سجل 23 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات.

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