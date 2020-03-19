نادي مصر لـ في الجول: مصير الدوري؟ نتمنى مراعاة عدم ظلم أي فريق

الخميس، 19 مارس 2020 - 22:24

كتب : أحمد شاكر

الكورونا والكرة المصرية

تمنى أحمد العربي عضو مجلس إدارة نادي مصر مراعاة "عدم ظلم أي فريق"، قبل تحديد مصير مسابقة الدوري المصري.

وعُلقت مسابقات الكرة المصرية لمدة 15 يوما بداية من الـ 16 من شهر مارس الجاري، بسبب فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس إدارة النصر: "قررنا إيقاف التدريبات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين حتى الـ 15 من شهر أبريل".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نادي مصر متعاقد مع شركتين لوضع برامج خاصة للاعبين خلال فترة التوقف".

وتابع "أتوقع عودة الدوري في شهر مايو المقبل. سيكون قرارا صعبا إذا تقرر إلغاء المسابقة تماما".

وأوضح "لابد من مراعاة عدم ظلم أي فريق. لم نلعب أي مباراة في الدور الثاني من المسابقة وأغلب الدوريات الأوروبي ستستكمل بشكل طبيعي".

وأتم "أعتقد إن الدوريات الأوروبية ستكون مرجعا لنا. سنفعل مثلما يفعلوا".

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