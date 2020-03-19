نادي مصر لـ في الجول: مصير الدوري؟ نتمنى مراعاة عدم ظلم أي فريق

تمنى أحمد العربي عضو مجلس إدارة نادي مصر مراعاة "عدم ظلم أي فريق"، قبل تحديد مصير مسابقة الدوري المصري.

وعُلقت مسابقات الكرة المصرية لمدة 15 يوما بداية من الـ 16 من شهر مارس الجاري، بسبب فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس إدارة النصر: "قررنا إيقاف التدريبات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين حتى الـ 15 من شهر أبريل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نادي مصر متعاقد مع شركتين لوضع برامج خاصة للاعبين خلال فترة التوقف".

وتابع "أتوقع عودة الدوري في شهر مايو المقبل. سيكون قرارا صعبا إذا تقرر إلغاء المسابقة تماما".

وأوضح "لابد من مراعاة عدم ظلم أي فريق. لم نلعب أي مباراة في الدور الثاني من المسابقة وأغلب الدوريات الأوروبي ستستكمل بشكل طبيعي".

وأتم "أعتقد إن الدوريات الأوروبية ستكون مرجعا لنا. سنفعل مثلما يفعلوا".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد وليد سليمان لـ الأهلي

رفض تظلم الزمالك الخاص بقمة الدوري

أنا سيد معوض – (2) "أنا مالي ومال الباك ليفت؟"

سبب تأجيل جلسة تجديد تعاقد فتحي مع الأهلي