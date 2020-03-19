لأول مرة منذ 1954.. إلغاء سباق موناكو لـ فورمولا 1

الخميس، 19 مارس 2020 - 20:14

كتب : FilGoal

فورمولا ١

أعلنت فورمولا 1 إلغاء سباق الجائزة الكبرى لإمارة موناكو الفرنسية بعد إلغاء سباق أستراليا بسبب فيروس كورونا.

وستكون تلك المرة الأولى منذ عام 1954 الذي لا يشارك فيه سباق إمارة موناكو في منافسات اللعبة.

وسبق أن تأجلت سباقات البحرين والصين وهولندا وإسبانيا وفيتنام لآجل غير مسمى في وقت سابق.

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ومن المفترض أن يبدأ الموسم الجديد من فورمولا 1 بسباق إذربيجان في السابع من يونيو المقبل، إذ تقلصت عدد سباقات النسخة الحالية لـ 20 بدلا من 22.

وكان فريق ماكلارين البريطاني لسباقات فورمولا ١ قد انسحب في وقت سابق من بطولة أستراليا بعد إيجابية الفحوصات التي خضع لها أحد أعضاء الفريق وتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وفيما بعد تم إلغاء السباق بعد انسحاب فريق ماكلارين، وابتعاد معظم الفرق عن المشاركة به خوفا من تفشي الفيروس.

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