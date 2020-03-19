كارتيرون يقرر مد الراحة السلبية في الزمالك

الخميس، 19 مارس 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مد الراحة السلبية للفريق أسبوع آخر في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة سلبية لأسبوع في ظل توقف النشاط الرياضي 15 يوما.

لكنه قرر اليوم الخميس مد تلك الراحة لأسبوع جديد.

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وكانت آخر مباراة خاضها الزمالك شهدت هزيمته من الترجي بهدف دون رد في ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي شهدت تأهله لنصف النهائي.

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