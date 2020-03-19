رئيس المصري: أطالب بإعلان الأهلي بطلا للدوري وإلغاء المسابقة

طالب سمير حلبية رئيس النادي المصري بإلغاء مسابقة الدوري للموسم الجاري مع تنصيب الأهلي بطلا لها.

وقال حلبية عبر قناة الزمالك: "أمامنا أسبوع لانتهاء مهلة إيقاف النشاط الرياضي في مصر، بعدها نحتاج أسبوع آخر لاستئناف الدوري يوم 5 أو 6 أبريل ثم تظهر حالة مصابة بالفيروس في أي ناد تؤجل المسابقة 15 يوما جديدا".

وأضاف "رأيي إعلان الأهلي بطلا للدوري ونبدأ التجهيز للموسم الجديد بشكل صحيح، هناك أمور عديدة بحاجة لتعديل وتغيير".

وتابع "قيل أننا نطالب بإلغاء الدوري لأن المصري يحتل المركز العاشر رغم أننا كنا في نفس المركز بالموسم الماضي وأنهينا مشوارنا في المركز الرابع، وتكرر الأمر في الموسم قبل الماضي الذي أنهيناه في المركز الثالث".

وواصل رئيس النادي البورسعيدي "لا نريد أن يفسر كل منا الكلام بطريقته الخاصة، بل نقول إن هناك مشكلة، هل نستغلها ونعيد الأمور لنصابها من جديد؟".

واختتم تصريحاته "80 أو 90% من لاعبي الأندية من الأقاليم .. هل نعرف كيف يعيش الناس هناك؟ هل يعلم أحد متى تنتهي أزمة فيروس كورونا؟ صحة إنسان واحد أهم من الرياضة".

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