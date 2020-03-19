تايمز: بنفس نموذج فيفا.. استاذ جامعي يتوقع طريقة انتهاء الدوري الإنجليزي ومن يتوج بطلا

الخميس، 19 مارس 2020 - 11:26

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

كيف ينتهي موسم الدوري الإنجليزي حال استمرار توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا؟ هل يحصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ ٣٠ عاما؟

جوليان جايون قد لا يبدو الاسم مألوفا لكم، لكنه أستاذ جامعي في جامعة كولومبيا استعان به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسبما أوضحت صحيفة "تايمز" البريطانية،الآن تمت الاستعانة به لتوقع طريقة نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز بدلا من إلغاء الموسم.

التوقعات التي كان أساسها قوة الخصم وأداء الفريق على ملعبه وخارجه والتي استخدمها فيفا لكي يجري تصنيفاته الدولية لمنتخبات الرجال والنساء.

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وبناء على البيانات التي تم تحليلها، وبدون أي مفاجآت فقد توقع فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي برقم قياسي، إذ أنه من المتوقع فوزه بلقب الدوري بـ١٠٦ نقطة متخطيا ما فعله مانشستر سيتي في ٢٠١٨ بـ١٠٠ نقطة.

مع تبقي ١٠ مباريات فقط على نهاية الموسم، صراع المنافسة على بقية المراكز سيصبح على أشده.

تشيلسي وفقا للإحصائيات متفوق على مانشستر يونايتد، إذ أنه تخطاه وحصد المركز الرابع بفارق ٣ نقاط، وبالطبع قد يكون ذلك كافيا للعب الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، في حالة إذا ما استمر منع سيتي من المنافسة في دوري الأبطال.

وفي حالة منع سيتي فسينتفع كل من ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد من ذلك عن طريق المشاركة في الدوري الأوروبي.

لعلكم تتساءلون الآن، أين أرسنال وتوتنام؟

حسنا لم تكن التوقعات رحيمة بهما، توتنام وأرسنال أنهيا الموسم في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب، بجانب وجود أخبار سيئة للأندية المتواجدة في قاع جدول الترتيب.

كل من نورويتش سيتي وبورنموث وأستون فيلا قد هبطوا، في حين أن واتفورد وبرايتون ووست هام يونايتد نجوا.

حتى الآن، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ستجتمع لتقرر مصير الموسم حال توقفه بشكل نهائي، أو تحديد تاريخ للعودة للعب مرة أخرى. وبالطبع ستكون الأندية حريصة لإثبات أن تلك الأرقام خاطئة.

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