الاتحاد المغربي لكرة القدم يتبرع بـ 10 ملايين درهم لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 22:12

كتب : FilGoal

علم المغرب

تبرع الاتحاد المغربي لكرة القدم بمبلغ 10 ملايين درهم مغربي في الصندوق الخاصة بتدبير جائحة "فيروس كورونا".

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف النشاط بأغلب بلدان العالم بسبب سرعة انتشاره بين البشر.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن بالتنسيق مع كافة المسابقات على تقديم 10 ملايين درهم مغربي (ما يوزاي 16 مليون جنيه مصري تقريبا) كمساهمة مالية.

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ووصل عدد الحالات المصابة بالكورونا في المغرب إلى 54 حالة بينهم حالتي وفاة.

وأوقف فيروس كورونا النشاط الرياضي في المغرب كما تم إلغاء تجمع المنتخب.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين لحين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

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