وزير الرياضة الإيطالي يقترح موعدا جديدا لاستئناف الدوري

اقترح فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي شهر مايو المقبل موعدا لاستئناف نشاط الدوري المحلي عقب توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

تم تأجيل الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى وذلك عقب لعب جولة وحيدة بدون حضور جماهيري بسبب انتشار الفيروس الذي أدى لفرض حظر التجول في البلاد.

وقال وزير الرياضة الإيطالي في تصريحات عبر التليفزيون الرسمي: "أعتقد أن الدوري ربما يعود في الثالث من شهر مايو المقبل وحينها سنحلل الوضع إن كان يقام بحضور جماهيري أم خلف الأبواب المغلقة".

وواصل "الأمر ذاته سينطبق على المنافسات القارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

وكشف سبادافورا عن إعفاء الأندية من دفع الضرائب حتى الـ30 من شهر مايو المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال: "لكل الاتحادات الرياضية والأندية هناك إعفاء ضريبي حتى الـ30 من شهر مايو المقبل".

وأكمل "كل الملاعب المؤجرة تم تعليق دفع إيجاراتها كذلك ستدفع المنشآت الرياضية الصغيرة 600 يورو فقط والتي أجرت بعض المنشآت منا".

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