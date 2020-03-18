تقرير: يويفا رفض فكرة المباريات الفاصلة في الدوريات المحلية

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

لاتسيو - يوفنتوس - أبطال السوبر

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فكرة إقامة مباريات فاصلة لإنهاء مواسم الدوريات المحلية.

وكشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أنه قد تم طرح فكرة إقامة مباريات فاصلة بين الأقرب لحسم الدوري ومثلها للهبوط لإنهاء الموسم بأقل عدد من المباريات.

ويأتي ذلك في ظل توقف الدوريات المحلية في أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا.

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وأعلن ويفا تأجيل مسابقة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) رسميا لمدة عام لمنح الدول الفرصة لاستئناف مسابقاتها.

وأوضح التقرير أن الفكرة قد تم طرحها من جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي منذ الأيام الأولى من تفشي مرض كورونا.

ولم تشهد إيطاليا مباراة فاصلة في الدوري منذ موسم 2004 -2005 عندما أقيمت بين بارما وبولونيا لتحديد الهابط.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في استكمال كل دوري بحلول نهاية يونيو إذا وافقت الصحة العامة على ذلك.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو قبل 12 جولة على النهاية.

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