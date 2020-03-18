تعديل فترات الانتقالات.. 4 قرارات من فيفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 18:45

كتب : FilGoal

فيفا ومنظمة الصحة العالمية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدة قرارات اليوم الأربعاء عقب اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة جياني إنفانتينو.

وجاء ذلك الاجتماع لمناقشة الآثار المترتبة على مواعيد البطولات الكروية المختلفة جراء تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في تأجيل يورو وكوبا أمريكا من الصيف المقبل إلى صيف عام 2021.

وهو الأمر الذي استدعى تأجيل كأس العالم للأندية بنظامه الجديدة بمشاركة 24 فريقا والذي كان من المقرر إقامته في صيف 2021.

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وجاءت القرارات كالتالي:

** ضمان إيجاد حلول عالمية لتحديد مواعيد لجميع المسابقات مع الحفاظ دائما على صحة جميع المشاركين فيها كأولوية قبل كل شيء.

** تقييم الحاجة لإجراء تعديلات أو إيقاف مؤقت للوائح انتقالات اللاعبين لحماية عقود اللاعبين والأندية وتعديل فترات تسجيل الانتقالات.

** تقييم التأثير الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا في كل قارة وتحليل ما إذا كان هناك من يحتاج لدعم مادي.

** التبرع بـ10 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إنفانتينو عقب نهاية المؤتمر: "الوضع الاستثنائي الحالي يتطلب قرارات استثنائية، ويجب علينا مراعاة أصحاب المصالح في كل العالم، لقد أظهرنا اليوم روح التعاون والتضامن والوحدة ويجب أن تكون تلك الأشياء هي محركنا للمضي قدما".

وأتم "أشكر جميع رؤوساء الاتحادات على مساهامتهم وسيظل فيفا على اتصال مع الجميع لتقييم واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع القضية التي نواجهها، فأنا أعتمد على مجتمع كرة القدم بأكمله للمرور من تلك الأزمة".

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