طبيب بيراميدز يوضح لـ في الجول روشتة تعامل للاعبين في المنزل.. وكيفية الاستعداد لعودة الدوري

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 18:18

كتب : محمد يسري

مران منتخب مصر

أوضح مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز الحالي والزمالك السابق كيفية تعامل اللاعبون مع توقف النشاط والجلوس في المنزل.

وتوقف النشاط الرياضي المصري حتى نهاية الشهر الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، ويجلس لاعبو كرة القدم في المنزل دون خوض تدريبات جماعية.

وكانت وزارة الشباب قد أعلنت في وقت سابق تأجيل كل النشاطات الرياضية ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (من هنا).

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وقال المنيري لـ FilGoal.com: "مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية، على اللاعب أن يتدرب في منزله ومن الأفضل لو يمكنه تجهيز البيت بأدوات رياضية مثل أغلب لاعبي الفريق الأوروبية".

وأوضح طبيب بيراميدز "وإن لم يستطع فعليه استخدام الأثقال الخفيفة، وهناك تمرينات أخرى مثل الإطالات وتقوية العضلات".

وعن مدة المران اليومي نصح المنيري "يجب ألا تقل المدة عن 30 دقيقة ولا تزيد عن 45 دقيقة".

وشدد "مع قلة التدريبات قد يقل معدل حرق السعرات الحرارية، لذلك عليهم الابتعاد عن الأكل الدسم مع التركيز على تناول الخضروات والفاكهة وكثرة شرب المياه".

لكن هل هذه النصائح تكفي لأن يعود اللاعب في أتم جاهزيته حال استئناف النشاط الرياضي؟

أجاب المنيري "الكرة هنا مرتبطة بالكرة العالمية لأن فيروس كورونا واحد، فطالما أن البلدان القريبة من مصر مثل إيطاليا لم تبدأ الدوري فإن الدوري المصري على الأغلب لن يعود".

وأتم "لعودة الدوري يجب أن تعلن مصر عن عدم وجود أي حالة لمدة 14 يوما، وبعدها يتم استئناف النشاط، فالدوري المصري لن يعود مرة واحدة أو بشكل مفاجئ".

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