تفشي كورونا يؤجل الفصل في تظلم القطبين ضد عقوبات السوبر

برر عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة تأجيل الفصل في التظلم الذي تقدم به ناديا الأهلي والزمالك ضد العقوبات الموقعة عليهما بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة في الإمارات.

وصرح الشوربجي عبر برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "بالفعل عقدنا اجتماعا وقمنا بتصوير تظلم الناديين لأن عدد أعضاء اللجنة ستة، وكذلك قمنا بتصوير لائحة الانضباط واتحاد الكرة والتظلمات، بل قمنا بتصوير لائحة الكاف، لأن لائحة الانضباط والأخلاق مستمدة منها، وقرأنا جميع اللوائح، والإطلاع على التظلمات".

وأضاف "قرأنا أولا قرارات لجنة الانضباط ومبرراتها، ثم بحثنا مبررات التظلم للناديين، ثم نقوم بالإطلاع على أقراص الكمبيوتر، لأنها أساس توقيع العقوبات ثم نعلن قرارنا".

واستدرك رئيس لجنة التظلمات "لكن في مثل هذه الظروف، ومع إيقاف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة، أصبح الانعقاد قليلا، كل عضو يدرس الأمر في بيته، ثم سنجتمع سريعا بعدما يكون كل عضو وجهة نظره، ونشاهد السيديهات، ونتداول ونصدر قرارنا".

وقال عادل الشوربجي: "إذا كانت مسابقة الدوري تسير بشكل عادي، لأسرعنا في القرار، لأنه قد يضر البعض، إنما في الوقت الحالي نأخذ مهلة وفسحة من الوقت لاتخاذ القرارات بتمهل وعدم سرعة".

وأشار في ختام تصريحاته إلى أن "بعض التظلمات طلبت سماع أقوال، والحضور لإبداء أسباب أمام اللجنة، تقدير الأمر لن يعود لي وحدي بل جميع أعضاء اللجنة، والاستجابة له ستكون حسب مدى وضوح الخطأ من عدمه".

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