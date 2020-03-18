باسم مرسي: صفقات الزمالك صنعت الفارق.. وكنت أتمنى التواجد مع هذا الفريق

أشاد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي بصفقات فريق الزمالك في الموسم الحالي.

وقال باسم مرسي: "صفقات الزمالك هذا الموسم صنعت الفارق بالفعل وكانت أقوى من أي تعاقدات سابقة".

وأضاف عبر قناة الزمالك: "التعاقد من أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ومحمد أبو جبل وعودة مصطفى محمد وقبلهم فرجاني ساسي وزيزو، هذه المجموعة من اللاعبين صنعت الفارق وقادت الأبيض للفوز بالألقاب".

وأكمل "أي مهاجم سيتواجد مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين سيصل للمرمى بسهولة، لذلك كنت أتمنى التواجد مع هذا الفريق".

وواصل "وهذا هو الفارق بين صفقات الزمالك في هذا الموسم وتعاقدات المواسم الماضية".

وأتم تصريحاته "اللعب مع مجموعة مميزة من اللاعبين يساعد المهاجم في تسجيل الأهداف".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

عندما طُرد 19 لاعبا في مباراة واحدة

كوميك بوك في الجول - تشابي ألونسو

لاعب طنطا يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الأهلي

فيروس كورونا يصيب لاعبا جديدا في يوفنتوس

تعرف على خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموسم في 8 خطوات