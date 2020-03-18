باسم مرسي: صفقات الزمالك صنعت الفارق.. وكنت أتمنى التواجد مع هذا الفريق

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

باسم مرسي يحتفل بهدفه في الرجاء مع إيهاب جلال

أشاد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي بصفقات فريق الزمالك في الموسم الحالي.

وقال باسم مرسي: "صفقات الزمالك هذا الموسم صنعت الفارق بالفعل وكانت أقوى من أي تعاقدات سابقة".

وأضاف عبر قناة الزمالك: "التعاقد من أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ومحمد أبو جبل وعودة مصطفى محمد وقبلهم فرجاني ساسي وزيزو، هذه المجموعة من اللاعبين صنعت الفارق وقادت الأبيض للفوز بالألقاب".

أخبار متعلقة
دونجا: بيراميدز رفض انتقالي لألميريا.. ولن أسأل الإدارة عن مفاوضات الأهلي والزمالك باسم مرسي: أسيئ فهمي في واقعة سعد سمير.. وأتمنى له الشفاء السفير المصري يعلن انتهاء أزمة جماهير الإسماعيلي المحتجزين في المغرب

وأكمل "أي مهاجم سيتواجد مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين سيصل للمرمى بسهولة، لذلك كنت أتمنى التواجد مع هذا الفريق".

وواصل "وهذا هو الفارق بين صفقات الزمالك في هذا الموسم وتعاقدات المواسم الماضية".

وأتم تصريحاته "اللعب مع مجموعة مميزة من اللاعبين يساعد المهاجم في تسجيل الأهداف".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

عندما طُرد 19 لاعبا في مباراة واحدة

كوميك بوك في الجول - تشابي ألونسو

لاعب طنطا يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الأهلي

فيروس كورونا يصيب لاعبا جديدا في يوفنتوس

تعرف على خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموسم في 8 خطوات

باسم مرسي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تفشي كورونا يؤجل الفصل في تظلم القطبين ضد عقوبات السوبر ساعة | مصر
باسم مرسي: صفقات الزمالك صنعت الفارق.. وكنت أتمنى التواجد مع هذا الفريق ساعة | الدوري المصري
دونجا: بيراميدز رفض انتقالي لألميريا.. ولن أسأل الإدارة عن مفاوضات الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
باسم مرسي: أسيئ فهمي في واقعة سعد سمير.. وأتمنى له الشفاء ساعة | الدوري المصري
NBA - إصابة كيفين دورانت بفيروس كورونا 2 ساعة | رياضات أخرى
السفير المصري يعلن انتهاء أزمة جماهير الإسماعيلي المحتجزين في المغرب 2 ساعة | مصر
عينة إيجابية جديدة في إيطاليا.. فيرونا يعلن إصابة لاعبه بـ كورونا 2 ساعة | أوروبا
الإسماعيلي: نتمنى عدم مواجهة الرجاء إلا بعد شفاء باهر وفخر الدين 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 4 رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك