دونجا: بيراميدز رفض انتقالي لألميريا.. ولن أسأل الإدارة عن مفاوضات الأهلي والزمالك

أكد نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز أنه كان على وشك الانتقال إلى ألميريا الإسباني مطلع الموسم الجاري.

نبيل دونجا النادي : بيراميدز

صرح دونجا عبر قناة صدى البلد "بالفعل في بداية الموسم، كان هناك إمكانية لانتقالي إلى ألميريا الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، لكن إدارة النادي تمسكت باستمراري وكان من الصعب التفريط بي بعدما أصبحت ركيزة أساسية بالفريق".

وأضاف "مؤمن بإمكانياتي وقدراتي، أسير بخطى ثابتة مع فريقي خلال الفترة الماضية، وأثبت نفسي بقوة، لا أنظر تحت قدمي، لم أحقق شيئا، أمامي مستقبل وسني صغير، وأحاول التطور كل موسم واستغلال العمل مع كل مدرب".

وأشار لاعب بيراميدز إلى أن "كنت أقل عقد بالفريق والأصغر سنا مقارنة بباقي الصفقات الجديدة، لكن كنت مؤمنا بقدراتي حتى أصبحت واحدا من أعمدة الفريق، الطموح أهم شيء في الدنيا، وتلقيت الجزاء من ربنا".

وعن اهتمام الأهلي أو الزمالك بضمه، رد دونجا ضاحكا "قبل مرحلة كورونا أم بعدها؟".

وواصل "أركز في عملي، أنا لاعب محترف، في بداية الموسم كان يتبقى لي موسم ورحبت بتجديد تعاقدي، اللعب للأهلي أو الزمالك شرف، لكن إدارة بيراميدز هي من تحسم الامر، وليس بيدي شيء، أنا أركز مع فريقي أو المنتخب حال استدعائي، ولا أريد استباق الأحداث".

وشدد اللاعب الدولي "لن أسأل إدارة النادي هل تفاوض الأهلي أو الزمالك لضمي، إنه مجرد كلام يتردد، لدينا إدارة محترفة، الكل يحترم عمله، ولا أريد تجاوز اختصاصاتي".

وتطرق نبيل دونجا للحديث عن مسيرة فريقه بالكونفدرالية ومسيرته مع منتخب مصر، قائلا: "نحن في إجازة ليوم الجمعة المقبل، ونستأنف التدريبات ولكن لا نعلم متى سيعود الدوري، وأتمنى أن نتجاوز هذه الفترة، فهي مرحلة صعبة".

وأردف "اللاعبون والإدارة لديهم رغبة قوية في الفوز باللقب القاري، إنها بطولة تضاف لتاريخنا، الفوز بلقب بعيدا عن الأهلي والزمالك، يعد إنجازا كبيرا، وطموحنا لقب يضاف لمسيرتنا، وصلنا لقبل النهائي وقادرون على الفوز بكأس الكونفدرالية.. البطولة لن تخرج من مصر، وكذلك دوري الأبطال، أتمنى التوفيق للأهلي والزمالك".

وقال "الانضمام للمنتخب يضيف لأي لاعب على مستوى السيرة الذاتية وإمكانية فتح باب الفرصة للاحتراف، وغيرها من المزايا، وأتمنى أن يحالفني التوفيق".

وعن المنافسة مع طارق حامد، أتم دونجا تصريحاته "طارق حامد لاعب كبير وقيمة كبيرة، وكلنا نتعلم منه، كل لاعب يعمل لتطوير نفسه لكي يشارك أساسيا مع المنتخب، كلنا واحد، ولا يوجد أساسي واحتياطي، ومن يعمل أكثر أو يراه المدير الفني حسام البدري الأنسب، كلنا نسانده".

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