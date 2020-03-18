باسم مرسي: أسيئ فهمي في واقعة سعد سمير.. وأتمنى له الشفاء

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

باسم مرسي مهاجم الزمالك

فسر باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي ما حدث بينه وبين سعد سمير مدافع الأهلي عندما كان لاعبا في الزمالك.

وقال باسم مرسي عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "في نهائي كأس مصر 2016 ضد الأهلي عندما كنت مهاجم الزمالك اصطدمت مع سعد سمير الذي تعرض للإصابة في رأسه".

وأضاف "لم أتعمد ذلك ولم أقصد إصابته بالتأكيد ولكن الجماهير لم تفطن إلى ذلك".

أخبار متعلقة
عينة إيجابية جديدة في إيطاليا.. فيرونا يعلن إصابة لاعبه بـ كورونا الإسماعيلي: نتمنى عدم مواجهة الرجاء إلا بعد شفاء باهر وفخر الدين مصير الدوري - رئيس المصري لـ في الجول: يجب إلغاء المسابقة فورا

وأكمل "سعد لاعب رائع على المستوى الشخصي وأنا أحبه كثيرا، وأتمنى له الشفاء من إصابته الحالية والعودة مرة أخرى للملاعب والمشاركة مع الأهلي".

وعن مستواه مع الإنتاج الحربي قال: "أشارك بشكل أساسي مع الفريق وأقدم مستوى جيد وأسجل الأهداف أيضا ولكن الكثير من الجماهير لا يعلم ذلك بسبب عدم متابعة مباريات فريق الإنتاج".

وانضم باسم مرسي لصفوف الإنتاج الحربي بداية الموسم الحالي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

عندما طُرد 19 لاعبا في مباراة واحدة

كوميك بوك في الجول - تشابي ألونسو

لاعب طنطا يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الأهلي

فيروس كورونا يصيب لاعبا جديدا في يوفنتوس

تعرف على خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموسم في 8 خطوات

باسم مرسي سعد سمير الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تفشي كورونا يؤجل الفصل في تظلم القطبين ضد عقوبات السوبر ساعة | مصر
باسم مرسي: صفقات الزمالك صنعت الفارق.. وكنت أتمنى التواجد مع هذا الفريق ساعة | الدوري المصري
دونجا: بيراميدز رفض انتقالي لألميريا.. ولن أسأل الإدارة عن مفاوضات الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
باسم مرسي: أسيئ فهمي في واقعة سعد سمير.. وأتمنى له الشفاء ساعة | الدوري المصري
NBA - إصابة كيفين دورانت بفيروس كورونا 2 ساعة | رياضات أخرى
السفير المصري يعلن انتهاء أزمة جماهير الإسماعيلي المحتجزين في المغرب 2 ساعة | مصر
عينة إيجابية جديدة في إيطاليا.. فيرونا يعلن إصابة لاعبه بـ كورونا 2 ساعة | أوروبا
الإسماعيلي: نتمنى عدم مواجهة الرجاء إلا بعد شفاء باهر وفخر الدين 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 4 رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك