باسم مرسي: أسيئ فهمي في واقعة سعد سمير.. وأتمنى له الشفاء

فسر باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي ما حدث بينه وبين سعد سمير مدافع الأهلي عندما كان لاعبا في الزمالك.

وقال باسم مرسي عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "في نهائي كأس مصر 2016 ضد الأهلي عندما كنت مهاجم الزمالك اصطدمت مع سعد سمير الذي تعرض للإصابة في رأسه".

وأضاف "لم أتعمد ذلك ولم أقصد إصابته بالتأكيد ولكن الجماهير لم تفطن إلى ذلك".

وأكمل "سعد لاعب رائع على المستوى الشخصي وأنا أحبه كثيرا، وأتمنى له الشفاء من إصابته الحالية والعودة مرة أخرى للملاعب والمشاركة مع الأهلي".

وعن مستواه مع الإنتاج الحربي قال: "أشارك بشكل أساسي مع الفريق وأقدم مستوى جيد وأسجل الأهداف أيضا ولكن الكثير من الجماهير لا يعلم ذلك بسبب عدم متابعة مباريات فريق الإنتاج".

وانضم باسم مرسي لصفوف الإنتاج الحربي بداية الموسم الحالي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

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