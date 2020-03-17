NBA - إصابة كيفين دورانت بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

كيفين دورانت

أعلن كيفين دورانت لاعب فريق بروكلين نيتس لكرة السلة إصابته بفيروس كورونا.

وكان فريق بروكلين نيتس الذي يشارك في دوري رابطة الأندية الأمريكية لكرة السلة للمحترفين NBA أعلن قبل قليل إصابة 4 من لاعبيه بفيروس الكورونا دون الكشف عن هويتهم.

وقال كيفين دورانت بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا: "على الجميع الحذر والعناية بأنفسكم والالتزام بالحجر الصحي حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة معا".

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ويغيب دورانت منذ بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس.

دورانت البالغ من العمر 31 عاما انتقل بداية الموسم الجاري من صفوف جولدن ستيت ورايورز إلى بروكلين نيتس.

وفاز دورانت بلقب دوري كرة السلة الأمريكي مرتين أعوم 2017 و2018 وحصل على أفضل لاعب في النهائي خلال العامين.

واختير للمشاركة في مباراة كل النجوم لدوري كرة السلة الأمريكي NBA 10 مرات وفاز بأفضل لاعب في المباراة مرتين.

وحصل أيضا على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة عام 2014.

كما فاز مع منتخب الولايات المتحدة بلقب كأس العالم لكرة السلة عام 2010، وذهبية أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

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كرة سلة كيفين دورانت
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