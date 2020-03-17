السفير المصري يعلن انتهاء أزمة جماهير الإسماعيلي المحتجزين في المغرب

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

جماهير الإسماعيلي - الإسماعيلي - الرجاء

أعلن أشرف إبراهيم السفير المصري بالمملكة المغربية انتهاء أزمة عدد من جماهير الإسماعيلي التي سافرت مع الفريق لمساندته في لقاء الرجاء البيضاوي في قبل نهائي البطولة العربية.

وكان مقررا للقاء يوم الأحد الماضي قبل أن تقرر السلطات المغربية تعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى لحين السيطرة على فيروس كورونا.

وكشف السفير المصري كواليس الأزمة قائلا "لقد غادر فريق الإسماعيلي المغرب أول أمس، لكنه حضر من مصر برفقته 5 أفراد لتشجيعه قاموا بحجز تذاكر الطيران قبل صدور قرار بمنع الحضور الجماهيري في المغرب، وكان مقررا أن يغادروا الدار البيضاء على متن الخطوط المغربية يوم الخميس المقبل".

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وأوضح أشرف إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس "لكن مع إغلاق المجال الجوي المغربي، وجدنا مشكلة كبيرة لأن الحجز على الخطوط المغربية، وتم إغلاق الشركة، ورفض رئيسها تحويل التذاكر إلى شركة مصر للطيران في ظل اتفاقية التوأمة، بل ستقوم الشركة برد قيمة التذكرة للمشجعين الخمسة بعد شهر".

وأتم السفير تصريحاته "لذا تواصلت مع محمد الكُلية رئيس بعثة الإسماعيلي لإيجاد حل، وبالفعل قرر رئيس النادي إبراهيم عثمان تحمل نفقات التذاكر، وحاليا الأفراد الخمسة في المطار، والطائرة ستقلع الساعة 12 ونصف".

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