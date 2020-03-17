الإسماعيلي: نتمنى عدم مواجهة الرجاء إلا بعد شفاء باهر وفخر الدين

يتمنى صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي عدم مواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية إلا بعد اكتمال صفوفه.

وقال المنياوي عبر قناة الزمالك: "كان من المفترض أن نواجه الرجاء دون باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف بسبب غيابهما للإصابة".

وأضاف "والجميع يعرف قوة هذا الثنائي وأهميته في الفريق".

وأكمل "تأجيل المباراة جاء في صالحنا، ونتمنى أن يكون الموعد الجديد لها بعد شهر أو أكثر حتى نستعيد هذا الثنائي".

وأوضح "باهر المحمدي يعاني من تمزق خفيف في الرباط الصليبي الخلفي ويحتاج للتأهيل في صالة الجيمانيزم وبعض جلسات العلاج الطبيعي".

وأتم تصريحاته "أما فخر الدين بن يوسف يعاني من تمزق في العضلة الخلفية ولن يكون جاهزا قبل شهر من الآن".

وكان من المفترض أن يلعب الإسماعيلي ضد الرجاء في إياب نصف نهائي البطولة العربية في المغرب، قبل أن تؤجل المواجهة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفاز الإسماعيلي في الذهاب بهدف دون رد في الإسماعيلية.

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