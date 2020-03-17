فيفا يعلن احتمالية تأجيل كأس العالم للأندية بنظامه الجديد

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 20:09

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نقل كأس العالم للأندية بنظامها الجديد لموعد لاحق بعد تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا رسميا للعام المقبل.

وكان الاتحاد الدولي أعلن قبل عدة شهور تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام كل 4 سنوات بمشاركة 24 فريقا، ونسختها الأولى كان مقررا لها عام 2021 في الصيف في الصين.

وأصدر الاتحاد الدولي بيانا أكد خلاله موافقته على تأجيل بطولتي كأس الأمم الأوروبية 2020 وكوبا أمريكا للعام ذاته، وتنظيمهم خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2021 وهو موعد مونديال الأندية.

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وقال إنفانتينو إن كأس العالم للأندية ربما يقام في وقت لاحق من نهاية عام 2021، أو في أحد عامي 2022 أو 2023.

وكشف فيفا في بيانه أنه ناقش مع الاتحاد الصيني لكرة القدم والحكومة الصينية تأجيل مونديال الأندية لتفادي أي أثر سلبي قد يحدث جراء تأجيل البطولة.

كذلك يبحث فيفا عن إيجاد الحلول المناسبة ليتم اقتراحها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك بعد إيقاف معظم مسابقات كرة القدم في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. ليعيد جدولة المباريات الدولية التي تم تأجيلها.

وفي سياق آخر تبرع الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية للمساهمة في مكافحة التصدي لفيروس كورونا.

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