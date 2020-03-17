خطة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع يورو 2020 ومواجهة كورونا.. 275 مليون استرليني قد تحل الأزمة

لا يداهم الوقت العلماء حول العالم لاكتشاف عقار للقضاء على فيروس كورونا فحسب، ولكن يداهم مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا.

انتشار فيروس كورونا وسرعة انتقال العدوى جعل حياة كرة القدم في أوروبا تتوقف تماما. الدوريات الخمس الكبرى كلها توقفت حتى إبريل المقبل، وهو ما يجعل الموسم لا ينتهي في موعده المحدد، مما يؤثر على إقامة بطولة يورو 2020.

وبحسب شبكة "ذا أتلتيك" فإن الاتحاد الأوروبي سيطلب من الأندية والاتحادات الأوروبية مبلغ يصل لـ275 مليون جنيه استرليني لكي يتم تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام.

المطالب بتأجيل البطولة تأتي لرغبة الاتحاد المحلية في استئناف الدوريات وعدم إلغائها نهائيا، وهو الأمر الذي سيكون سببا في خسائر مالية.

فالاتحادات المحلية تأمل في عودة الدوريات حتى وإذا كانت النهاية في شهر يونيو وليس مايو وهو الموعد الذي كان محددا لإنهاء المسابقات الأوروبية.

ورغم الاقتراح بأن تُلعب بطولة يورو 2020 في موعدها على أن تستئنف الدوريات الأوروبية بعد البطولة في شهر يوليو، إلا أن هذا الاقتراح لا يجد الترحيب من العديد من الاتحادات لأن عقود بعض اللاعبين تنتهي بنهاية شهر يونيو، وهو ما قد يجعل الأندية تستكمل البطولات دون لاعبيها.

وسيتم إجراء محادثات بين مسئولي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين عن الاتحاد المحلية بما فيهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء لإيجاد حل لهذه الأزمة.

كما ستشمل المحادثات وضع حلولا لكيفية إنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وستتم المحادثات باستخدام خاصية الاتصال عبر الفيديو، لحماية المسؤولين وضمان عدم نقل العدوى.

وبمجرد شرح خطة الاتحاد الأوروبي سيتم إنشاء فريق عمل يضم ممثلين من الاتحاد الأوروبي وجمعية الأندية الأوروبية ورابطة الاتحاد الأوروبي لوضع جدول زمني للعمل به.

ومن المقرر -حتى الآن- أن تُقام بطولة يورو 2020 في 12 دولية أوروبية على أن تبدأ في 12 يونيو المقبل وتنتهي في 12 يوليو.

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