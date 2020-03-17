كارتيرون: ما يقال عن تجديد تعاقدي وطلبي لرحيل بعض اللاعبين ليس إلا خرافات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك كل ما يقال حول رغبته في رحيل عدد من لاعبي الفريق بنهاية الموسم.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "غير منطقي أن أطلب رحيل بعض اللاعبين في منتصف الموسم".

وأضاف "عندما نصل لنهاية الموسم سوف أجلس مع إدارة النادي وأقدم لهم رؤيتي حول العناصر التي أريد رحيلها عن الفريق وأيضا التدعيمات المطلوبة".

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وشرح "تنتظرنا مباريات مقبلة سنخوضها استعدادا للموسم المقبل وخلال هذه الفترة سيتم تحيد من سيرحل ومن سيبقى في الزمالك".

وأكمل "وبما يخص شروطي لتجديد تعاقدي مع الزمالك لم يحدث أي شيء من هذه الأقاويل".

وأوضح "لم آت إلى الزمالك لحصد الأموال، جئت إلى هنا لخوض تحد جديد بالنسبة لي".

وواصل "كرة القدم الحديثة يُفضل فيها أن يكون تعاقد المدرب مع الفريق سنوي وليس لمدة طويلة".

وأردف "لم أضع أي شروط لتجديد تعاقدي مع الزمالك وبالتأكيد أنا أشعر بالراحة هنا".

وأتم تصريحاته "يجب أن تجدد الدوافع بشكل مستمر ودافعنا الحالي هو الفوز ببطولة إفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية لأن جيل الزمالك الحالي يستحق أن يخوض هذه التجربة".

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