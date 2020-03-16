صلاح محسن: الزمالك أغراني بأربعة ملايين.. وهربت من مرأب بعد رغبتي باللعب لـ لأهلي

كشف صلاح محسن مهاجم سموحة المعار من الأهلي لنهاية الموسم الجاري كواليس المفاوضات المثيرة بين القطبين التي صاحبت صفقة انتقاله من إنبي في يناير 2018 مقابل 37 مليون جنيه.

قال صلاح محسن خلال استضافته عبر برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "لقد كانت فترة صعبة للغاية، حينها أبدى أكثر من ناد رغبة في ضمي مثل أولمبيك مارسيليا وأوستريا فيينا، وبروسيا دورتموند كان ينوي إرسال مندوبيه لمراقبتي".

وأضاف "لم تكن لدي إرادة في الاحتراف بأوروبا بل كنت بحاجة لتجربة الأهلي فهو مثل الاحتراف، فاللعب للأهلي كان حلمي منذ الطفولة، كنت أشاهد قناة الأهلي للاستمتاع بكل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة، وكنت أقول لنفسي أتمنى يوما ما اللعب لهذا النادي، لذا لم أتردد ثانية، رغم أن عرض الأهلي كان متوسطا مقارنة بالزمالك، الأهلي كان رغبتي الأولى والأخيرة".

وواصل المهاجم الشاب "ذهبت إلى مقر شركة إنبي، ووجدت علاء عبد الصادق من الأهلي، وكل من إسماعيل يوسف وأمير مرتضى من جانب نادي الزمالك، لقد حدثت كوارث في هذا اليوم، لكي أهرب من مقر الشركة بعد إبداء رغبتي للأهلي، غادرت متسللا من مرأب (جراج) السيارات".

واستطرد "علاء عبد الصادق عندما دخل مقر الشركة فوجئ بأنني في جلسة مع مسؤولي الزمالك، وسألني ماذا تفعل؟"

وأردف "علاء عبد الصادق جذبني من رقبة قميصي، لتشتعل الأمور، خاصة أنني كنت في جلسة مع مسؤولين كبار بناديي الزمالك وإنبي، ثم نقلني مدير الكرة عبد الناصر محمد إلى الطابق العلوي، وقمت بتصوير رغبتي في مقطع فيديو، ثم غادرت مقر الشركة وتركت مسؤولو الناديين يتشاجران سويا".

وكشف "ذهبت للإقامة في فيلا علاء عبد الصادق لمدة يومين، وجلست في غرفة مغلقة بين 4 جدران، وأغلق هاتفي، ولم أفتحه سوى للتواصل مع أسرتي، وذلك قبل التوقيع رسميا ونهائيا للأهلي".

وأتم تصريحاته "الزمالك أغراني بالمال.. لقد عرض علي 4 ملايين جنيه وفي اليوم التالي سيارة )بي إم دبليو).. بينما كنت في إنبي لدي سيارة (كيا)، حينها إذا طلبت زيادة لوافقوا على مطالبي ولكن قلت لا ..أريد الأهلي".

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