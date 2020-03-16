صلاح محسن: الزمالك أغراني بأربعة ملايين.. وهربت من مرأب بعد رغبتي باللعب لـ لأهلي

الإثنين، 16 مارس 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

الأهلي - صلاح محسن

كشف صلاح محسن مهاجم سموحة المعار من الأهلي لنهاية الموسم الجاري كواليس المفاوضات المثيرة بين القطبين التي صاحبت صفقة انتقاله من إنبي في يناير 2018 مقابل 37 مليون جنيه.

قال صلاح محسن خلال استضافته عبر برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "لقد كانت فترة صعبة للغاية، حينها أبدى أكثر من ناد رغبة في ضمي مثل أولمبيك مارسيليا وأوستريا فيينا، وبروسيا دورتموند كان ينوي إرسال مندوبيه لمراقبتي".

وأضاف "لم تكن لدي إرادة في الاحتراف بأوروبا بل كنت بحاجة لتجربة الأهلي فهو مثل الاحتراف، فاللعب للأهلي كان حلمي منذ الطفولة، كنت أشاهد قناة الأهلي للاستمتاع بكل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة، وكنت أقول لنفسي أتمنى يوما ما اللعب لهذا النادي، لذا لم أتردد ثانية، رغم أن عرض الأهلي كان متوسطا مقارنة بالزمالك، الأهلي كان رغبتي الأولى والأخيرة".

أخبار متعلقة
كارتيرون: الكل توقع فوز الأهلي بالسوبر ثم قلبنا الطاولة عليهم.. ومرتضى لا يتدخل في عملي تونس تعلن إيقاف النشاط الكروي لأجل غير مسمى الرابع في الموسم.. النجم الساحلي يقيل مدربه

وواصل المهاجم الشاب "ذهبت إلى مقر شركة إنبي، ووجدت علاء عبد الصادق من الأهلي، وكل من إسماعيل يوسف وأمير مرتضى من جانب نادي الزمالك، لقد حدثت كوارث في هذا اليوم، لكي أهرب من مقر الشركة بعد إبداء رغبتي للأهلي، غادرت متسللا من مرأب (جراج) السيارات".

واستطرد "علاء عبد الصادق عندما دخل مقر الشركة فوجئ بأنني في جلسة مع مسؤولي الزمالك، وسألني ماذا تفعل؟"

وأردف "علاء عبد الصادق جذبني من رقبة قميصي، لتشتعل الأمور، خاصة أنني كنت في جلسة مع مسؤولين كبار بناديي الزمالك وإنبي، ثم نقلني مدير الكرة عبد الناصر محمد إلى الطابق العلوي، وقمت بتصوير رغبتي في مقطع فيديو، ثم غادرت مقر الشركة وتركت مسؤولو الناديين يتشاجران سويا".

وكشف "ذهبت للإقامة في فيلا علاء عبد الصادق لمدة يومين، وجلست في غرفة مغلقة بين 4 جدران، وأغلق هاتفي، ولم أفتحه سوى للتواصل مع أسرتي، وذلك قبل التوقيع رسميا ونهائيا للأهلي".

وأتم تصريحاته "الزمالك أغراني بالمال.. لقد عرض علي 4 ملايين جنيه وفي اليوم التالي سيارة )بي إم دبليو).. بينما كنت في إنبي لدي سيارة (كيا)، حينها إذا طلبت زيادة لوافقوا على مطالبي ولكن قلت لا ..أريد الأهلي".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

روجاني يتحدث من الحجر الصحي

هل وقع كريم العراقي للزمالك؟

آراء أندية الدرجة الثانية في كيفية إكمال الدوري

هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟

المباراة السوداء بين فالنسيا وأتالانتا

عبد الله جمعة: فايلر يحارب صالح

صلاح محسن الأهلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خطة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع يورو 2020 ومواجهة كورونا.. 275 مليون استرليني قد تحل الأزمة ساعة | أوروبا
مرتضى: هناك ترحيب متبادل بين الزمالك وكارتيرون لتجديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
كارتيرون: الاتحاد الإفريقي تحامل على الأهلي في نهائي الترجي.. ونجونا من كارثة 2 ساعة | إفريقيا
كارتيرون: ما يقال عن تجديد تعاقدي وطلبي لرحيل بعض اللاعبين ليس إلا خرافات 2 ساعة | الدوري المصري
صلاح محسن: الزمالك أغراني بأربعة ملايين.. وهربت من مرأب بعد رغبتي باللعب لـ لأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
ذا أتليتك: ليفربول قد يتوج بالدوري الإنجليزي بملابس "نايكي" 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
فلامنجو يعلن إصابة مدربه جورجي جيسوس بفيروس كورونا 3 ساعة | أمريكا
كارتيرون: الكل توقع فوز الأهلي بالسوبر ثم قلبنا الطاولة عليهم.. ومرتضى لا يتدخل في عملي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 4 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة
قد ينال إعجابك