الإسماعيلي لـ في الجول: محترفونا الأجانب طلبوا إجازة للعودة إلى بلادهم

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن فريقه لم يضع خطة للتدريبات خلال الفترة الحالية، منتظرين التعرف على طبيعة الموقف الحالي لمسابقة الدوري، مشيرا إلى أن أجانب الفريق طلبوا الحصول على إجازات.

وصرح المنياوي لـFilGoal.com قائلا: "لم نضع خطة لتدريب الفريق خلال الفترة الحالية، ننتظر التعرف على طبيعة الموقف الحالي لمسابقة الدوري حتى نحدد ملامح خطة استعداد الفريق".

وأضاف "اللاعبون الأجانب طلبوا الحصول على إجازات والعودة لبلادهم".

وواصل "بينسون شيلونجو وبيكيتي سيلفا وباتريك كادو جميعا طلبوا العودة لبلادهم في ظل التوقف الحالي للنشاط الكروي".

وأكمل "سبقهم في الحصول على تلك الإجازة، فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق".

وأتم "تحديد مدة التوقف ستساهم في تحديد مدة الإجازات التي ستمنح لهؤلاء اللاعبين وأيضا فترة الراحة لباقي لاعبي الفريق".

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قد قرر تعليق كافة أنشطة النادي الرياضية، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

اقرأ أيضا:

عندما تسببت الطبيعة القارصة في تجميد كرة القدم

قائد الوداد يرد على "شائعة" إصابته بـ كورونا

الأهلي يجمّد أنشطته

الإسماعيلي "محجوز" في المغرب بعد تعليق رحلات الطيران

نيدفيد يقاضي المركز الطبي الألماني