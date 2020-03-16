أمير مرتضى: لولا ظلم المجالس السابقة لحصل حازم إمام وشيكابالا على 50 بطولة

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك إن الثنائي حازم إمام ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" تعرض للظلم.

وقال أمير مرتضى: "هذا الجيل يستحق التقدير،. لولا الظلم الذي حدث من مجالس إدارات سابقة، لحصل حازم إمام وشيكابالا على 50 بطولة".

ألمح أمير مرتضى إلى إمكانية تجديد تعاقد حازم إمام، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع حديثه قائلا: " حازم إمام معنا، رغم شائعات الموسم الماضي وما يتردد عن صفقات تبادلية مع الإسماعيلي، أكدت لحازم إمام أن الفريق يحتاجه".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "حازم إمام يتسم بنفس طباع رئيس الزمالك وأحمد مرتضى عضو المجلس. هو شخص سريع الغضب وفي نفس الوقت يهدأ سريعا".

وتابع "سيكون معنا الفترة القادمة، فهو شريك أساسي في النجاح، لا نفرط في اللاعبين الرجال الذين يتحملون المسؤولية وقت الشدة".

وواصل "حازم من قائدي الفريق، لذا عليه تحمل الضغوط وأن يكون الرد في الملعب، ففي أكثر مناسبة يتحامل على إصابته للمشاركة في المباريات، فهو لا يهرب أو يدعي الإصابة أو يفسخ عقده".

حازم إمام صاحب الـ 31 عاما شارك في 18 مباراة هذا الموسم في كل البطولات.

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