صورة – الخطاب الرسمي من اتحاد الكرة للأندية.. "إيقاف النشاط شامل الوديات"

وجه اتحاد الكرة المصري خطابه الرسمي إلى أندية الدوري الممتاز وفرق الأقسام الثانية والثالثة والرابعة، بخصوص تعليق نشاط الكرة في مصر.

وأشار اتحاد الكرة في خطابه الرسمي إلى "بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، نُحيط سيادتكم بأنه تقرر إيقاف النشاط الكروي".

وأوضح "إيقاف النشاط الكروي للدوري العام القسم الأول والثاني والثالث والرابع بما في ذلك المباريات الودية والناشئين والبراعم موسم 2019-20 اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعليق النشاط لمدة أسبوعين، بتوجيهات من رئاسة الوزراء المصرية، كإجراء وقائي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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