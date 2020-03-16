طلعت يوسف: يجب مخاطبة الأندية بشكل رسمي بإلغاء الوديات.. الأمر يزعجني

يشعر طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بـ"الإزعاج الشديد" من قرار إلغاء الوديات، إلا أنه يتقبله بشدة.

وقال طلعت يوسف: "بكل تأكيد فكرة إلغاء المباريات الودية تزعجني للغاية، ولكن الصحة أهم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "كنت أحتاج لإقامة من 4 لـ 5 مباريات ودية ولم أعلم مدى السماح بذلك من عدمه".

وتابع "حتى اللحظة لم أحصل على أي إجابة واضحة بخصوص المباريات الودية. يجب على اتحاد الكرة مخاطبة الأندية بشكل رسمي بذلك".

وأوضح "مثلما خاطب اتحاد الكرة الأندية بتعليق النشاط، يجب مخاطبتهم بإلغاء المباريات الودية أيضا. لتصبح الأمور موثقة بشكل رسمي".

واستدرك "أنا مع القرار قلبا وقالبا بكل تأكيد ولكنني أتحدث عن البيانات الرسمية من أجل عدم حدوث أي تجاوزات أو فهم غير صحيح".

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