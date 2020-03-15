اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة

الأحد، 15 مارس 2020 - 23:55

كتب : أحمد الخولي

درع الدوري - الأهلي

شدد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد الكرة على رغبة الجبلاية في استكمال الدوري بعد نهاية فترة توقف النشاط الرياضي في مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال جمال محمد علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تشاورت مع رئيس لجنة المسابقات بخصوص مصير الدوري وحرص على مراجعة ما قد يحدث في الدوريات الأوروبية لتطبيقه في مصر".

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وأضاف "اللوائح في مصر لم تضع نصوصا خاصة بتحديد البطل حال إلغاء أي مسابقة".

وأكمل "سنعقد اجتماعا قريبا مع كل الجهات المختصة لبحث الترتيبات اللازمة مستقبلا".

وعن الموقف حال إلغاء الدوري قال: "بقاء الحال على ما هو عليه واعتبار الموسم وكأن لم يكن قد يكون أفضل حل ممكن حال إلغاء المسابقة".

وأردف "ولكن هدفنا استئناف النشاط الكروي بعد انتهاء فترة الإيقاف المقدرة بـ15 يوما".

واستمر في تصريحاته "أيضا إصدار أي قرارات بشأن الصعود أو الهبوط صعب للغاية".

وبخلاف الدوري الممتاز قال جمال محمد علي: "الأمور معقدة للغاية فيما يتعلق بأقسام الدوري الأخرى".

وأتم تصريحاته "ولكن سلامة أعضاء المنظومة الكروية في مصر أهم من أي مسابقة محلية".

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