نهاية أزمة الإسماعيلي في المغرب.. "البعثة تستعد للعودة إلى مصر"

الأحد، 15 مارس 2020 - 23:30

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أعلن أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب نهاية أزمة الإسماعيلي، و"البعثة الآن تستعد للعودة إلى مصر".

بعثة الإسماعيلي سافرت إلى المغرب من أجل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في كأس محمد السادس للأندية، إلا إن اللقاء تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقررت المملكة المغربية اليوم الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى المغرب، حتى إشعار آخر، وهو ما حدث قبل عودة بعثة الإسماعيلي.

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ولكن الأزمة انتهت والبعثة تستعد للعودة الآن.

وقال السفير: "نجحنا في استثناء طائرة جديدة لكي تطير من المغرب إلى مصر في الثانية عشر مساء اليوم الأحد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم 1 "بعثة الإسماعيلي ستتواجد على الطائرة وستعود لمصر".

وتابع "الأزمة انتهت الآن بالتنسيق مع السلطات المغربية ونسعى لتوفير طائرات أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتُعيد المصريين الراغبين في العودة لـ مصر من المغرب".

وأكمل حديثه قائلا: "رئيس بعثة الإسماعيلي أبلغني بتواجد جماهير من الدراويش في المغرب، سنحاول إعادتهم اليوم أو غدا. نسعى لتوفير طائرات أخرى لتعود إلى مصر بالتنسيق مع السلطات المسؤولة في المغرب".

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