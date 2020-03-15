مدرب الاتحاد: في 60 داهية الدوري مقابل سلامة الناس

يؤيد محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري قرار إيقاف النشاط الرياضي لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وقال إبراهيم "أؤيد قرار إلغاء كل التجمعات، كلنا نتابع ما يحدث في إسبانيا وفرنسا والصين ودول أوروبا، وكيف ينتشر المرض بشكل سريع للغاية بين اللاعبين والمدربين".

وأضاف عبر قناة الزمالك "الدوري في 60 داهية مقابل سلامة الجميع، الأمور ستستقر، ولكن لا بد من راحة ليتوقف انتشار المرض، لا بد من الهدوء لتعود الأمور لنصابها".

وأشار مدرب الاتحاد "كنا جاهزين لمباراة الزمالك قبل تأجيلها، وأيضا كنا على استعداد للسفر لمواجهة الجونة قبل تعليق النشاط، ليقرر المدير الفني طلعت يوسف منح اللاعبين إجازة 3 أيام".

وواصل "مجلس الإدارة أعلن إلغاء النشاط الرياضي والاجتماعي داخل مقر النادي، نسير على خطى الدولة، ونترقب ما سيحدث، سوف نستأنف التدريبات، لكن وسط إجراءات مشددة للعناية والوقاية".

ولفت مدرب الاتحاد في ختام تصريحاته "اللاعبون الأربعة الأجانب، السوري عمر الميداني والأوغندي إيمانويل أوكوي، والتوجولي ويسلون والليبي أنيس سالتو، لم يغادروا مصر، خاصة بعد تأجيل التصفيات الإفريقية والآسيوية للشهر الجاري".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن تجميد النشاط لمدة أسبوعين أمس السبت، بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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