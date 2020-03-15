ألفاظ خارجة وعنيفة.. لاعب في الدوري البرازيلي ينفجر لعدم تجميد النشاط الكروي

شن داميان موستو لاعب فريق إنترناسيونال البرازيلي، هجوما عنيفا على أصحاب القرار، بسبب إصرارهم على استمرار أنشطة كرة القدم.

داميان موستو النادي : إنترناسيونال إنترناسيونال

لاعب الوسط الأرجنتيني صاحب الـ 32 عاما، غرّد بعنف عبر حسابه على تويتر:

"ماذا تنتظرون؟ أوقفوا كل شيء يا أولاد العاهرة! يتلاعبون بحياة الناس كما لو كانت ألعاب فيديو. توقفوا قبل أن يفوت الأوان".

Que esperan ? Paren todo hijos de puta ! Juegan con la vida de la gente como si fuera un videojuego . Paren antes que sea tarde ! — Damian Musto (@damianalazan5) March 15, 2020

ووصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 121 اليوم الأحد.

رغم ذلك، تتواصل مباريات الدوري البرازيلي دون تأجيل، الأمر الذي أثار موستو المعار من ويسكا الإسباني.

وشهدت مباراة جريميو، وسان لويز اليوم في منافسات الدوري البرازيلي، اعتراضا سلميا من اللاعبين لعدم إيقاف المسابقة.

لاعبو جريميو ارتدوا الأقنعة الطبية عند دخولهم إلى أرض الملعب، في رسالة صامتة إلى المسؤولين الذين يرفضون تعليق النشاط الكروي حتى اللحظة.

نادي ريفر بليت رفض خوض مباراة ضد أتليتكو توكومان في كأس رابطة الدوري خوفا من تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه. pic.twitter.com/XHxsGuwwZA — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2020

وتعد البرازيل أكثر دول أمريكا الجنوبية تأثرا بفيروس كورونا، متقدمة على تشيلي التي اكتشفت 61 حالة حتى اليوم الأحد.

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