الإسماعيلي يُعلق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين

الأحد، 15 مارس 2020 - 22:36

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان تعليق جميع الأنشطة الرياضية داخل النادي.

وجاء قرار مجلس إدارة الإسماعيلي بعد توجيهات الدولة بوقف النشاط "للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا".

وعلقت إدارة الإسماعيلي جميع الأنشطة لمدة 14 يوما بما فيهم تدريبات فرق الناشئين ومدرسة الكرة.

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وتتابعت الأندية المصرية في تعليق نشاطها الرياضي، وذلك بعد قرار إيقاف الكرة المصرية لمدة أسبوعين.

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