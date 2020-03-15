طبيب المصري يوضح لـ في الجول خطته لوقاية الفريق من كورونا

كشف شادي السعدني طبيب النادي المصري خطته التي ينوي اتباعها لوقاية الفريق من انتشار فيروس كورونا.

وقال السعدني في تصريحات لـFilGoal.com: "الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تم اتباعها قبل السفر إلى المغرب في رحلة مباراة العودة أمام نهضة بركان بالكونفدرالية".

وأوضح "أحضرنا كمامات وقاية ومعقمات للأيدي، وفيتامين C ومقاييس للحرارة، وتم وضع تعليمات للاعبين وبعثة الفريق بجانب تعليمات منع المصافحة أو لمس الأيدي والوجه، وتناول كميات جيدة من الماء والبرتقال".

طبيب المصري أتبع "أبلغنا اللاعبين وأعضاء البعثة أنه في حال التعرض لحالات رشح أو نزلات البرد، لابد من إبلاغ الجهاز الطبي فورا".

السعدني أضاف "دور الجهاز الطبي وقائي أكثر منه علاجي، ولابد من الاهتمام بصحة الجميع والاهتمام بالوقاية، بجانب الأمور العضلية وإصابات الملاعب".

وأتم "من المعروف أن الفيروس ينتقل من خلال الأسطح والملابس لمدة ١٢ ساعة، والإجراءات التي سنتبعها فور العودة للتدريب يوم الثلاثاء على استاد النادي المصري، هي تنظيف غرفة الملابس قبل التدريب وبعد التدريب، والتعقيم الجيد لغرف الملابس، بجانب الأمور الوقائية الأخرى التي تم اتباعها في رحلة المغرب".

طبيب المصري انتقل للحديث عن حالة مصابي الفريق، فقال "أحمد مسعود تخلص من الجبس والسلك في إصبعه، وبدأ العلاج التأهيلي".

وأضاف "مصطفى سلامة (طيارة) كان يعاني من قطع جزئي خلف الشظية وفك الجبس، وسنرى مدى التئام الوتر".

الطبيب أكمل "أحمد عبد الفتاح يعاني مزق في العضلة الضامة، وشارك وهو يعاني من ألم في العضلة في مباراتي نهضة بركان، ويعالج حاليا ليعود خلال فترة التوقف".

وأتم "بهاء مجدي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بالفعل بعد الشفاء من إصابة العضلة الخلفية، فيما أثبتت الأشعة معاناة عمر كمال عبد الواحد من إجهاد عضلي، وسيقوم بتدريبات ركض حول الملعب".

مجلس الوزراء المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين مقبلين لمنع انتشار فيروس كورونا.

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