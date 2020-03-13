بركات: لن نصرف شيئا للاعبين إذا تعادل المنتخب في مباراة داخل مصر

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إن لائحة المكافآت المالية للاعبين ستكون محكمة بشكل كبير.

أضاف بركات عبر قناة أون تايم سبورتس ٢ "مكافأة الفوز داخل مصر ستكون مبلغا قليلا، أما إذا تعادلنا في أي مباراة على ملعبنا، لن نصرف شيئا للاعبين".

وبرر مدير المنتخب "من غير المقبول أن تتعادل في أي مباراة داخل مصر، كما ضاعفنا لائحة الجزاءات والعقوبات".

وأشار "المباريات الخارجية سيكون لها مكافأة مالية أكبر لتحفيز اللاعبين، هدفنا إسعاد الجماهير بتحقيق نتائج وعروض قوية، تمثيل منتخب مصر شرف أهم من أي أموال".

وأتم محمد بركات "لدينا لائحة مالية معتمدة من اتحاد الكرة منذ بداية نوفمبر الماضي وقبل المباريات الرسمية للمنتخب ضد كينيا وجزر القمر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو نهاية شهر مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

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