مانشستر سيتي يعلن تعليق النشاط الكروي حتى إشعار آخر

الجمعة، 13 مارس 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي تعليق النشاط الكروي في النادي، بجانب النشاطات المجتمعية حتى إشعار آخر.

ونشر النادي بيانا مقتضبا قال فيه: "في ضوء إعلان الاتحاد الإنجليزي وروابط كرة القدم إيقاف النشاط، نعلن أن جميع النشاطات في النادي ستتوقف".

وأضاف البيان "التذاكر لأي مباريات متبقية ستظل صالحة حينما يتم تحديد مواعيد جديدة، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حينها".

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روابط الكرة والاتحاد الإنجليزي أعلنوا في وقت سابق عن تجميد النشاط الكروي حتى استئنافه يوم ٤ أبريل بعد الحصول على النصيحة الطبية وقتها، وذلك بعد إصابة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي وعزل ٣ لاعبين من ليستر سيتي وعزل بينجامين ميندي مدافع سيتي وكذلك لاعب من بورنموث وإيفرتون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

تفشي فيروس كورونا تسبب في إيقاف نشاط كرة القدم في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وقريبا ألمانيا بجانب إنجلترا.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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