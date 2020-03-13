رسميا - إيقاف نشاط كرة القدم في إنجلترا حتى ٤ أبريل المقبل

أعلنت روابط كرة القدم في إنجلترا عن توقف كافة مسابقات اللعبة حتى يوم ٤ أبريل المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وجاء في البيان الرسمي: "بعد اجتماع اليوم قررنا إيقاف كافة المسابقات على أن يتم استئنافها يوم ٤ أبريل المقبل وفقا للنصيحة الطبية التي سنحصل عليها والظروف في ذلك الوقت".

وصرح ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي للصحفيين قائلا: "فوق لك شيء، نأمل أن يتعافى كالوم هودسون أودوي وميكيل أرتيتا بشكل سريع وكل من تأثر بفيروس كورونا".

وواصل "إنه موقف غير مسبوق، ونعمل بشكل مكثف مع الأندية والحكومة والاتحاد الإنجليزي ورابطة كرة القدم ويمكننا أن نأكد للجميع أن صحة وسلامة اللاعبين والأطقم التدريبية والجماهير هي أولويتنا".

ويعني ذلك التوقف أن مباريات كأس الاتحاد والدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات رابطة كرة القدم ودوري السيدات قد توقفت، وذلك بعد اتفاق كافة الروابط على هذا القرار في الاجتماع الذي عقد صباح الجمعة عقب عدة إصابات بالفيروس ظهرت لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشمل هذا التأجيل أيضا مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات دوري الدرجة الثالثة والرابعة وكذلك مباريات الأكاديميات والشباب.

وأشار البيان الذي نشر عقب الاجتماع للإعلام الإنجليزي أن ذلك التوقف سيشمل كل فريق إنجليزي تابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على كل مستوى وأي مباراة ضمن أجندة الاتحاد بأي شكل.

نادي أرسنال أعلن إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا، وتشيلسي أعلن إصابة كالوم هودسون أودوي، بجانب إعلان براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي عن عزل ٣ لاعبين في فريقه، وإيفرتون عن عزل الفريق بعد ظهور أعراض المرض على لاعب.

وتسبب فيروس كورونا في توقف مسابقات الدوريات في عدد من الدول الأوروبية أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وقد يتبعهم ألمانيا قريبا.

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