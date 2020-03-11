رقم جوزيه لن يُكسر هذا الموسم.. إثارة VAR والـ+90 يكتبان تعادل الأهلي الأول في الدوري أمام سموحة

رقم مانويل جوزيه التاريخي لن يُكسر اليوم.. الأهلي يتعادل لأول مرة في الدوري هذا الموسم.

بهدف لكل فريق تعادل الأهلي مع سموحة في الجولة الـ18 للدوري المصري، ليتعثر الفريق الأحمر لأول مرة في المسابقة هذا الموسم.

16 انتصارا على التوالي للأهلي هو الرقم الذي حققه ريني فايلر مدرب الفريق الأحمر، ليستمر الرقم التاريخي للقلعة الحمراء مع مدربه الأسبق مانويل جوزيه صامدا عندما حقق 17 فوزا على التوالي في انطلاق موسم 2004/2005.

تعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 49 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ووصل سموحة إلى النقطة 25 في المركز السابع.

إثارة كبيرة ومباراة كادت تشهد خسارة الأهلي الأولى في الدوري هذا الموسم، إلا أن تقنية الـVAR ساهمت في احتساب ركلة جزاء تعادل منها الفريق الأحمر في الوقت القاتل.

هدف سموحة سجله يوسف ديوب في الدقيقة 69 بتسديدة صاروخية، قبل أن يتعادل الأهلي في الوقت بدلا من الضائع عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء.

وصف المباراة

هدد سموحة مرمى الأولي أولا في الدقيقة 7 بتسديدة من حسام حسن تصدى لها الشناوي وعادت الكرة إلى محمد طلعت الذي حاول وضعها في الشباك لكن حارس الأهلي أبعدها لركنية.

ورد الأهلي في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من أيمن أشرف أخرجها الهاني سليمان إلى ركنية.

ونفذ الأهلي الركنية سريعا وأرسل أفشة عرضية قابلها أحمد الشيخ برأسية مرت جوار المرمى.

وحصل أفشة على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة جزاء سموحة بعد تدخل قوي من محمد الترهوني الذي حصل على إنذار، وسدد أفشة الكرة في الحائط البشري.

ومن هجمة مرتدة انطلق الترهوني من الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة أبعدها فتحي في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني استمر مستوى اللعب المتوسط ليدفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بالثنائي أليو بادجي ووليد سليمان بدلا من حسين الشحات وأفشة في الدقيقة 58.

ومجددا انطلق محمد الترهوني في الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة مرت بسلام على مرمى الأهلي.

وهدد بادجي مرمى سموحة في الدقيقة 66 بضربة رأسية لكن الهاني سليمان أبعد الكرة.

وعلى عكس سير اللعب نجح سموحة في تسجيل الهدف الأول من كرة مرتدة خارج منطقة الجزاء وصلت إلى يوسف ديوب الذي أطلق قذيفة مدوية سكنت شباك محمد الشناوي في الدقيقة 69.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة في الدقيقة 74 بعدما تعرض رامي ربيعة للطرد إثر لمس الكرة بيده أمام منطقة الجزاء لتعطيل هجمة مرتدة لسموحة.

وأجرى فايلر التغيير الثالث في الدقيقة 81 بنزول محمود وحيد بدلا من الشيخ.

واشتلعت الأمور في الدقيقة الأخيرة من المباراة وانقلبت الأحداث رأسا على عقب.

وسدد عمرو السولية اصطدمت بيد محمد كوفي ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على خط منطقة الجزاء.

قبل أن يقرر الحكم العود لحكم الفيديو المساعد VAR ويشاهد الكرة من جديد.

ثم قرر الحكم محمد عادل احتساب ركلة جزاء للأهلي بعدما تبين أن لمسة اليد على محمد كوفي من داخل منطقة الجزاء. ثم أشهر الإنذار الثاني لمدافع سموحة ليخرج مطرودا.

وتقدم عمرو السولية لتسديد الكرة وسجل منها هدف تعادل الأهلي في الوقت بدلا من الضائع.

قبل أن تمر الدقائق المتبقية دون أي جديد ويعلن الحكم نهاية المباراة بالتعادل الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم.





































































































































































































































































































































































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