الصحة التونسية: المصاب السابع بـ كورونا حضر لقاء الزمالك والترجي في مصر

أفادت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن علية خلال حضورها في برنامج رونديفو 9 اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، على قناة التاسعة أن المصاب السابع بفيروس كورونا وضع نفسه في الحجر الصّحي الذاتي منذ عودته من مصر. وأكدت بن علية أن المصاب السابع كان من بين مشجعي الترجي الرياضي التونسي لكن ليس من بين الـ20 شخص الذين واجهوا مشكلة مع الأمن المصري في مصر.