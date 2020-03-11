الصحة التونسية: المصاب السابع بـ كورونا حضر لقاء الزمالك والترجي في مصر

كشفت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة التونسية نصاف بن علية بأن الحالة السابعة التي تم إثبات إصابتها بفيروس كورونا كانت لمشجع الترجي وحضر لقاء الزمالك في مصر.

وتحدثت مديرة المرصد التونسي لبرنامج "رنديفو" عبر القناة "التونسية التاسعة" اليوم الأربعاء قائلة: "لدينا في تونس سبع حالات، ستة كانوا من المقيمين في تونس والحالة السابعة كانت لشخص عاد من مصر".

وأضافت "الحالة المسجلة لشخص يبلغ من العمر 36 عاما سافر إلى مصر في 27 من شهر فبراير الماضي وعاد إلى تونس في الأول من مارس".

وأكملت حديثها "هو كان بين مشجعي الترجي الألف الذين حضروا لقاء الترجي والزمالك في استاد القاهرة، ولكنه لم يكن من بين الـ20 شخص الذين حدثت لهم مشاكل مع سلطات الأمن المصرية".

وتابعت "عزل المشجع نفسه ذاتيا وشعر بالأعراض في الثاني من مارس وفي العاشر من الشهر ذاته اتصل للحصول على المساعدة في ظل عدم انسحاب الأعراض وجاري الآن جرد كل الأشخاص الذي خالطهم لفحصهم وعزلهم إن لزم الأمر".

وأتمت مديرة المرصد التونسي حديثها "لدينا قائمة بكل من سافر إلى مصر لحضور تلك المباراة".

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