رسالة من محمود الخطيب إلى رئيس صن داونز

أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة إلى نظيره في ماميلودي صن داونز باتريس موتسيبي يشكره فيها على حسن استقبال الفريق الأحمر خلال مواجهة الفريقين.

وتعادل الأهلي مع صن داونز إيجابيا بهدف لكل منهما السبت الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت رسالة الخطيب لرئيس صن داونز كما نشرها الموقع الرسمي للأهلي كالتالي:

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، عن شكره وتقديره للسيد موستافي، رئيس نادي صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، لجهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب إفريقيا، أثناء خوض مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمدينة بريتوريا، السبت الماضي.‏

وأكد رئيس النادي في خطابه إلى رئيس نادي صن داونز، اليوم، أنه من الشخصيات الإدارية والقيادية المتميزة في مجال كرة القدم على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وأوضح الكابتن الخطيب أن تفاني رئيس نادي صن داونز الواضح في خدمة ناديه يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الأهلي ومجلس إدارته، مشيدًا بقوة المباراة التي خاضها فريقه أمام الأهلي، والتي شهدت كل عناصر التنافس الشريف ‏بين لاعبي الفريقين، مؤكدًا ثقته في نادي صن داونز كأحد أبرز فرق القارة في المُضي إلى مراحل أبعد في البطولات ‏القادمة.

وحرص رئيس النادي في خطابه‏ على تأكيد اعتزاز الأهلي بعلاقته الطيبة مع نادي صن داونز، مشددًا على أن التعاون والتآخي مع أصدقائنا في إفريقيا، وفي مقدمتهم نادي صن داونز، يمكننا من الوصول إلى أفضل الطرق لتطوير اللعبة وتحقيق أهداف كرة القدم النبيلة من منطلق العائلة الواحدة.

وأشار الكابتن الخطيب في نهاية خطابه إلى استعداد الأهلي للتعاون مع صن داونز، بما يقدم أفضل صورة لمجتمع ‏كرة القدم، ويعزز العلاقات الإيجابية بين الناديين، معربًا عن خالص تقديره للعمل الجاد من جميع مسؤولي ماميلودي صن داونز، ومتمنيًا ‏لهم مستقبلًا متميزًا يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الإفريقية.‏

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