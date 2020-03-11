تشاتشيتش: بتروسبورت من أصعب ملاعب الدوري.. وهدفنا الكونفدرالية وكأس مصر

كشف أنتي تشاتشيتش المدير الفني الكرواتي لـ بيراميدز أن ملعب بتروسبورت من أصعب ملاعب الدوري المصري عقب الفوز على إنبي 1-0 ضمن مواجهات الجولة الـ 18.

وتفوق بيراميدز على إنبي بهدف دون مقابل بهدف من توقيع عبد الله السعيد (طالع التفاصيل).

الكرواتي قال عقب نهاية اللقاء "ملعب بتروسبورت من الملاعب الصعبة في الدوري خاصة وأنه ضيق للغاية ولا توجد مساحات متاحة أمام اللاعبين".

وتابع "إنبي سعى لإغلاق كل مناطق الخطورة، ولكن اللاعبون مع الوقت نجحوا في التأقلم واللعب بطريقة أفضل في الشوط الثاني من اللقاء حتى تحقق الفوز في النهاية".

وأضاف "كنا الأخطر والأفضل طوال دقائق المباراة واستحققنا الفوز في النهاية، والهدف جاء تتويجا لمجهود اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، موضحا أن بيراميدز حصد 3 نقاط هامة في مشوار الدوري".

هدف فوز بيراميدز على إنبي من ركلة جزاء عبد الله السعيد pic.twitter.com/rWNbQ9WRTL — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2020

وأردف "هدفنا المنافسة على الكونفدرالية وكأس مصر، وسنقاتل حتى نهاية الدوري بهدف تحسين مركزنا وإنهاء البطولة في مركز متقدم".

وأتم "حققنا خطوة جيدة بالفوز على إنبي وسنبدأ التحضير سريعا للقاء طنطا المحدد له يوم الاثنين في الدوري بملعب الدفاع الجوي".

ويزاحم بيراميدز فريق المقاولون العرب على المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، بينما المقاولون يتقدم عليه بفارق نقطة وحيدة بعد 18 مباراة.

أما فريق إنبي في حتل المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد خوض 18 جولة.

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