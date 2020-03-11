الأهلي يتخذ خطوات احترازية ضد كورونا

أعلن الأهلي عن البدء في اتخاذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وعقد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي اجتماعا مطولا ظهر اليوم مع مديري الأفرع؛ محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر.

وشارك في الاجتماع ايضا طارق النيداني نائب مدير اللجنة الطبية بالنادي ومدحت عليوة مدير العيادة الطبية بمدينة نصر ورؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي وريم الدسوقي مدير العلاقات العامة ووائل محمدي مدير شئون العاملين ومحمد جابر مدير المشتريات وذلك من أجل بحث سبل التصدي لفيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة.

وشهد الاجتماع التطرق لكافة التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا؛ سواء فيما يتعلق بأعضاء النادي أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تحافظ على سلامة الجميع داخل النادي من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الخطوط العريضة التي تحمي كل من ينتمي للنادي سواء كانوا أعضاء أو لاعبين في الفرق الرياضية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الطبية السليمة التي توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.

وتشمل هذه الخطوات الاحترازية عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات ، والحفاظ على نظافة كافة المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من البوابات النادي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ مع عدم استخدام أكواب الزجاج .

وتتضمن الخطوات الاحترازية أيضا حملات التوعية للجميع داخل النادي من خلال عقد ندوات طبية في الأماكن المفتوحة وملصقات توعوية من خلال اللجنة الطبية بالنادي وكذلك الاستعانة بأطباء الفرق المختلفة في توعية الأجهزة الفنية واللاعبين مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقا للإجراءات الوقائية بدافع الحفاظ على الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي.

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