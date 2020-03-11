تأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية لأجل غير مسمى بسبب كورونا

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي كأس الرابطة فرنسا بين باريس سان جيرمان وليون لأجل غير مسمى.

وكان من المفترض إقامة اللقاء يوم الرابع من أبريل على ملعب سان دوني.

وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان أن المباراة تأجلت لموعد يتحدد لاحقا.

يوم الرابع من أبريل كان موعدا لمباراتي سان جيرمان أمام ميتز وليون ضد نيم، لكن الاتحاد الفرنسي أجل المباراتين من أجل إفساح المجال لكأس الرابطة.

وبناء على تأجيل النهائي لأجل غير مسمى، عادت المباراتين لموعدها، ولكن بدون حضور الجماهير.

باريس سان جيرمان سيلعب نهائي كأس فرنسا ضد سانت إيتيان يوم 25 أبريل، ولم يتضح مصير المباراة حتى الآن.

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