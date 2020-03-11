فانتازي الدوري المصري – تعديلات على الجولة 18 وانتقالات تعويضية مقبلة

بعد قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات يوم الخميس بسبب الأحوال الجوية، تنتهي الجولة 18 من فانتازي الدوري المصري بمباراة الأهلي وسموحة وطنطا ووادي دجلة اليوم الأربعاء.

وسيتم إضافة المباريات المؤجلة للجولات المقبلة حسب مواعيدها التي ستعلن في وقت لاحق، وسيتم إضافة انتقالات مجانية تعويضية في تلك الجولات.

وكان مقررا إقامة 4 مباريات ضمن الجولة الـ18 من الدوري الممتاز غدا الخميس.

ومباريات يوم الخميس المؤجلة هي نادي مصر ضد الإنتاج الحربي، حرس حدود ضد المصري، مصر للمقاصة ضد أسوان، والاتحاد السكندري ضد الزمالك.

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