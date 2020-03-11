السلطات الإسبانية ترفض السماح لطائرة روما بالهبوط لملاقاة إشبيلية

رفضت السلطات الإسبانية السماح لطائرة فريق روما بالهبوط في أراضيها من أجل ملاقاة إشبيلية في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وكان من المفترض أن تغادر بعثة روما العاصمة الإيطالية يوم الأربعاء نحو إسبانيا من أجل مباراة إياب دور الـ32.

وأفاد نادي روما في بيان: "لن يسافر الفريق إلى إسبانيا من أجل مباراة الفريق أمام إشبيلية في بطولة الدوري الأوروبي".

وأضاف البيان "يأتي هذا بسبب عدم السماح للطائرة القادمة من إيطاليا بالهبوط في إسبانيا".

وينتظر نادي روما مزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قريبا.

وتفشى فيروس كورونا بقوة في إيطاليا إذ أن عدد المصابين بلغ أكثر من 10 آلاف حالة مع وفاة أكثر من 600 شخص حتى وقت كتابة هذه السطور.

كما أن إيطاليا هي أكثر دولة بها عدد إصابات بفيروس كورونا بعد الصين.

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

وأعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية يوم الإثنين رسميا تعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح بيان اللجنة الأولمبية الإيطالية أن القرار يتضمن كافة مباريات الدوري الإيطالي ولكن لن يشمل الأندية التي تشارك في المسابقات الأوروبية.

وأشار البيان إلى أنه "هذه سابقة لم تحدث في التاريخ".

والآن تنتظر اللجنة الأولمبية تصديقا من القرار من قبل رئيس الوزراء ليتم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية رسميا في البلاد.

ويشار إلى أن قرار تعليق الأنشطة الرياضية سيظل ممتدا حتى بداية شهر أبريل المقبل دون تحديد موعد رسمي لاستئنافها.

يذكر أن الدوري الإيطالي أقيم الأحد بدون حضور جماهيري وكان من المفترض إقامته خلف الأبواب المغلقة حتى الثالث من شهر أبريل المقبل.

اقرأ أيضا

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل مباريات يوم الخميس في الدوري المصري

هانوفر يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

صلاح ضد أتليتكو مدريد.. لتخطي إيان راش ومعادلة ريفالدو

مصير الأولمبياد – تأجيل لـ عامين أم تقام في موعدها.. تضارب في تصريحات طوكيو

الأهلي يعلن مدة غياب جيرالدو.. وبرنامج تأهيلي لـ معلول