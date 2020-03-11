مبابي يشارك في تدريب سان جيرمان بعد ساعات من مخاوف إصابته بالكورونا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 14:19

كتب : FilGoal

مبابي

شارك كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في تدريب فريقه صباح الأربعاء بعد ساعات من توقعات إصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت التحاليل الطبية التي خضع لها كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عدم إصابته بفيروس كورونا، ووفقا لقناة "تي إف 1" الفرنسية فإن العينات التي سُحبت من اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 رفقة منتخب بلاده جاءت سلبية.

وتواجد مبابي في المران الخفيف الذي يسبق مباراة الفريق ضد بروسيا دورتموند ليل الأربعاء.

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وفي ظل تفشي كورونا فقد تم سحب بعض العينات من مبابي للتأكد من عدم إصابته بالفيروس المستجد.

وكان توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان كشف في وقت سابق عن غياب مبابي عن مواجهة بروسيا دورتموند بسبب إصابته بنزلة برد.

لكن يبدو أن اسم النجم الفرنسي سيكون في قائمة سان جيرمان لملاقاة دورتموند.

ويستضيف سان جيرمان الأربعاء نظيره دورتموند في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا دون حضور جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان سان جيرمان خسر في لقاء الذهاب في ألمانيا بهدفين لهدف.

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