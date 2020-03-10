تقرير: مبابي ليس مصابا بفيروس كورونا

أثبتت التحاليل الطبية التي خضع لها كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عدم إصابته بفيروس كورونا.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ووفقا لقناة "تي إف 1" الفرنسية فإن العينات التي سُحبت من اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 رفقة منتخب بلاده جاءت سلبية.

وكان توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان كشف في وقت سابق عن غياب مبابي عن مواجهة بروسيا دورتموند بسبب إصابته بنزلة برد.

وفي ظل تفشي كورونا فقد تم سحب بعض العينات من مبابي للتأكد من عدم إصابته بالفيروس المستجد.

ويستضيف سان جيرمان غدا الأربعاء نظيره دورتموند في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا دون حضور جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان سان جيرمان خسر في لقاء الذهاب في ألمانيا بهدفين لهدف.

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