سلة - الأهلي يفوز على الجزيرة وانتصار آخر يفصله عن نهائي الدوري

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 23:08

كتب : محمد سمير

كرة سلة - الأهلي

فاز الأهلي بنتيجة 80-74 على الجزيرة في ثالث لقاءات نصف نهائي دوري السلة للمحترفين.

ويقام نصف نهائي بطولة دوري سوبر المحترفين بنظام Best of 5، أي يحتاج الفريق للفوز بثلاث مباريات للتأهل إلى النهائي.

وتقام المباراة الرابعة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة يوم الخميس المقبل.

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الاهلي يفوز على الجزيرة ٨٠-٧٤ في ثالث مبارياتهما بنصف نهائي دوري السوبر 🏀

الأهلي يتقدم على الجزيرة ٢-١ في المباريات والمباراة المقبلة يوم الخميس على استاد القاهرة

فوز الأهلي = التأهل للنهائي

فوز الجزيرة = مباراة فاصلة pic.twitter.com/9p9XfW77Gc

فوز هو الثاني للأهلي على الجزيرة بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على ملعبه بنتيجة 71-66.

ونجح الجزيرة في الفوز في المباراة الثانية وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت باستاد القاهرة بالتعادل 71-71 ليتم اللجوء لشوط إضافي مكون من 5 دقائق.

الجزيرة فرض سيطرته على الشوط الإضافي وحقق الفوز بنتيجة 85-75.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة المقبلة وحينها لن تقام المباراة الخامسة والأخيرة، بينما إذا حقق الجزيرة الفوز تصبح النتيجة تعادل بين الفريقين وتحسمها المباراة الأخيرة.

في المقابل يحسم التعادل بعد إجراء مباراتين مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف النهائي الآخر.

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